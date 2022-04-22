Київщина повертається до життя: у звільнених містах з'являться світло й вода

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, як у Київській області налагоджують комунікації після навали російської орди.

До прикладу, внаслідок руйнувань у Броварах було знеструмлено 72% міста. Послуги з електро- та водопостачання вже відновили у повному обсязі. Про це Кирило Тимошенко розповів під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Бучанський район

"Ірпіньводоканал" повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче за водопровідні мережі. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок.

Тим часом у Бородянці налагоджують роботу каналізаційної системи – вона запрацює найближчим часом.

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Впродовж минулої доби, 21 квітня, під'єднали світло 29 населеним пунктам Київщини. Ще 91 населений пункт Київщини вже відновив газопостачання.