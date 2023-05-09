На Київщині зник 12-річний хлопчик: поліція знайшла у неочікуваному місці

Ввечері понеділка, 8 травня, до правоохоронців звернувся стурбований чоловік з села Озерна. Причиною звернення о 22 годині стало зникнення сина, якому виповнилося лише 12 років.

Як повідомив батько дитини, хлопчик на момент звернення не виходив на зв'язок уже впродовж години. Не допомогли знайти неповнолітнього й самостійні пошуки.

Варте уваги У батьків повинне бути подвійне терпіння: підбірка смішних фото, які це демонструють

Дитину знайшли через 20 хвилин

Щоб розшукати дитину, правоохоронці оперативно залучили та зорієнтували підрозділи поліції Київщини, а також особовий склад Білоцерківського управління поліції. Загалом, залучені до пошуку були:

керівництво,

співробітники карного розшуку,

дільничні офіцери,

ювенальні поліцейські,

працівники відділу реагування патрульної поліції,

кінолог.

Правоохоронцям не знадобилося багато часу, щоб розшукати 12-річного хлопчика. Вдалося це зробити поліцейському офіцеру Маловільшанської громади Віктору Жорову впродовж лише 20 хвилин.

Зникнення не через злочин

Як повідомили у поліції Київської області, на щастя, дитина не стала жертвою злочину чи нещасного випадку. Як з'ясувалося, хлопчик лише заснув у копі з сіном. Ба більше, місце солодкого сну, крізь який неповнолітній міг не чути телефонних дзвінків від дорослих, розташовувалося на території батьківського домоволодіння.

Правоохоронці Київщини закликали батьків слідкувати за дозвіллям власних дітей. "Пояснюйте їм, як важливо повідомляти близьких про своє місцезнаходження", – підкреслили в поліції.

За дозвіллям дітей треба слідкувати: останні історії розшуку неповнолітніх