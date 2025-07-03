На Київщині прогриміли вибухи

3 липня надвечір у Київській області було чути вибухи. Раніше у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

О 16:52 на Київщині залунала сирена. Військові заявили про рух ударного безпілотника з Чернігівщини, передає 24 Канал.

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Вибухи на Київщині

О 17:20 Київська обласна військова адміністрація попередила про рух ворожих БпЛА. Там наголосили, що регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні влади.

До слова, ворожий безпілотник помітили і в небі над Києвом у районі Троєщини. У столиці теж оголосили тривогу.

Нагадаємо, що уночі та зранку 3 липня росіяни тероризувала дронами та балістикою кілька українських міст. Зокрема, Полтаву та Одесу.

Так, 3 липня близько 12:50 окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси. За попередніми даними, атака здійснена балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Серед постраждалих – члени екіпажу іноземного цивільного судна, що перебувало у порту.

Пошкоджено об'єкти припортової інфраструктури та цивільне судно під прапором Сан-Томе і Принсіпі.