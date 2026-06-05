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5 червня, 08:11
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Оновлено - 08:19, 5 червня

На Київщині гримлять вибухи: ворог атакує регіон дронами

Діана Подзігун

Вранці 5 червня російські ударні безпілотники дістались Київської області. Місцеві чують звуки вибухів.

Про це інформує Київська ОВА.

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Ворог атакує Київщину

О 7:53 на Броварський район Київщини поширилась загроза удару ворожих безпілотників. 

Повітряні сили писали про рух БпЛА із Чернігівщини на Київську область.

Вже о 8:09 місцева влада проінформувала про підвищену загрозу удару та роботу сил протиповітряної оборони.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО,
– написали в ОВА.

Разом із тим там нагадали не фотографувати та не знімати роботу українських оборонців та вкотре закликали дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

 

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