На Київщині іноземці на авто влетіли в браму "Межигір'я"

19:54

У селі Нові Петрівці на Київщині трапилася ДТП. Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був громадянин Саудівської Аравії, врізався в касу резиденції "Межигір'я". На щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.