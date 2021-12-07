На Київщині іноземці на авто влетіли в браму "Межигір'я"
Джерело:Поліція Київської області
У селі Нові Петрівці на Київщині трапилася ДТП. Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був громадянин Саудівської Аравії, врізався в касу резиденції "Межигір'я". На щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.
Аварія трапилася близько 13:00 7 грудня. Правоохоронці встановлюють причину ДТП.
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Авто ледь не зачепило пішоходів
На опублікованих поліцією кадрах видно, як авто на високій швидкості врізається в касовий будинок. Пішоходам востанній момент вдалося втекти та уникнути зіткнення з автівкою.
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За попередніми даними, громадянин Саудівської Аравії, який був за кермом автомобіля, не впорався з керуванням. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Зокрема перевіряють справність автомобіля та кров водія на вміст алкоголю.
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