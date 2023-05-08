У Києві пролунали повторні вибухи: працюють сили ППО

Під час повітряної тривоги у Києві знову чули звуки вибухів. Однак це була робота сил ППО.

Роботу ППО підтвердили в КМВА. Росія запустила на північні регіони безпілотники, ймовірно, це іранські дрони.

Зверніть увагу У Києві та низці областей тривога: в Одесі пожежа, на Київщині і Чернігівщині чути вибухи

Яка ситуація в Києві та області

Після того, як Росія атакувала Одеську область зі стратегічної авіації, на Півдні оголосили відбій повітряної тривоги. Після того, як бомбардувальники відійшли від пускових рубежів, повітряну тривогу почали оголошувати у північних областях, зокрема на Київщині.

Росія запустила безпілотники. Ймовірно, мова йде про іранські дрони. У Київській ОВА закликали громадян зберігати спокій.

Через кілька хвилин вибухи чули на околицях Києва. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працюють сили ППО. Близько 01:10 мешканці столиці знову почули вибухи.

Також вибухи знову пролунали і в Київській області.

Нагадаємо, після вибухів в Одесі спалахнула пожежа. В ОВА пообіцяли повідомити деталі ворожої атаки пізніше.

Важливо! Щодня Росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет чи дронів після успішної роботи сил ППО.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.