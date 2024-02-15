У Києві та області лунали вибухи: працювала ППО, ракети маневрували

Ворог зранку 15 лютого атакував Україну ракетами. Частину з них окупанти направили на Київщину, там працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська ОВА. У Повітряних силах додали, що ракети маневрують в районі 4 областей.

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У Київській області лунали вибухи

Про загрозу ракетних обстрілів у Повітряних силах попередили уночі, коли був зафіксований зліт Ту-95МС. Близько о 5-й ранку у повітряному просторі України з'явилися ракети.

Ворог спрямував свою атаку на Київську область. Там пролунали вибухи – працювала ППО.

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО,

– попередили в Київській ОВА.

Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу ППО й бути в укриттях, поки не мине ракетна небезпека.

У Повітряних силах попередили, що ракети маневрують у межах 4 областей – з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.

Вибухи пролунали також і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що працювали системи ППО.

Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!

– повідомив мер Києва.

Росія атакувала ракетами 15 лютого