На Київщині лунають вибухи
Дрони атакують Київську область. В регіоні чути вибухи. Там працює ППО.
Після 07:45 повітряна тривога поширилися на Обухівський, Броварський та Бориспільський райони області.
Що відомо про атаку на Київську область?
О 07:43 реактивний БпЛА рухався на Кагарлик на Київщині з південного сходу.
О 07:56 реактивний БпЛА прямував у напрямку Борисполя з півдня.
О 08:07 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликали в адміністрації.
Раніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про падіння уламків БПЛА на території складських приміщень в межах громади. За його словами постраждалих немає, а пожежу швидко локалізували.
Нагадаємо, що внаслідок одного з влучань у Кропивницькому загорілася покрівля дев'ятиповерхового житлового будинку. Травмовано людину – її госпіталізували до медзакладу.
Окрім того, виникла пожежа на тереторії об'єкта інфраструктури. Ще на іншій локації горіла суха трава, пошкоджено господарську споруду.
Вранці окупанти обстріляли Одесу і область. У регіоні пошкоджені багаквартирні та приватні будинки. На жаль, одна людина загинула, а ще п'ятеро постраждали.