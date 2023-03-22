Пішли з дому: на Київщині вночі шукали двох 7-річних близнюків
Джерело:Андрій Нєбитов
22 березня майже всю ніч шукали 7-річних близнюків на Київщині. Про зникнення дітей повідомив їхній стурбований батько.
Так, маленькі "мандрівники" не дали відпочити нікому з особового складу Броварського управління. Але згодом хлопчиків знайшли. Наразі з ними все гаразд.
До теми Майже добу на Кіровоградщині шукали дворічного хлопчика: у дитини переохолодження
На Київщині вночі шукали двох 7-річних близнюків
Майже опівночі стурбований батько повідомив поліції про те, що двоє 7-річних близнюків пішли з дому. До пошуку дітей залучили всі підрозділи поліції Київщини, кримінальну поліцію, ювеналів, спецпризначенців та громадськість.
Однак вже о 3 годині ночі на вулиці помітили хлопчика. Через деякий час неподалік було знайдено й іншу дитину.
Зараз з дітьми все гаразд. А от батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління! Адже від ваших відповідальних дій сьогодні залежить, яким у нас всіх буде завтра,
– наголосили у поліції.
Дітей шукали майже всю ніч / фото поліції
Інші подібні випадки
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