На Київщині та в низці областей оголошували тривогу: яка була причина
Ввечері 10 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали загроза балістики та активність ворожої авіації.
Про це повідомляє 24 Канал. Закликаємо українців пройти в укриття, адже це врятує життя.
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Майже у всіх областях оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі зберігається загроза лише в тих областях, де існує загроза атаки ударних БпЛА. Відбій оголосили також у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги. Актуальна мапа тривог У Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Павлограда. Дніпро – терміново в укриття. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини. Після цього повітряна тривога почала ширитися країною. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Після цього у східних, а також у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.
Майже у всіх областях оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі зберігається загроза лише в тих областях, де існує загроза атаки ударних БпЛА.
Відбій оголосили також у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Актуальна мапа тривог
У Дніпрі пролунала серія вибухів.
Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Павлограда.
Дніпро – терміново в укриття.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.
Після цього повітряна тривога почала ширитися країною. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Після цього у східних, а також у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.