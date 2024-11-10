На Київщині та в низці областей оголошували тривогу: яка була причина

Ввечері 10 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали загроза балістики та активність ворожої авіації.

Про це повідомляє 24 Канал. Закликаємо українців пройти в укриття, адже це врятує життя.

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