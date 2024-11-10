На Київщині та в низці областей оголошували тривогу: яка була причина

10 листопада 2024, 21:28
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Автор: Анжеліка Байбак

Ввечері 10 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали загроза балістики та активність ворожої авіації.

Про це повідомляє 24 Канал. Закликаємо українців пройти в укриття, адже це врятує життя.

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21:46, 10 листопада

Майже у всіх областях оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі зберігається загроза лише в тих областях, де існує загроза атаки ударних БпЛА.

21:40, 10 листопада

Відбій оголосили також у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. 

21:36, 10 листопада

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги. 

21:34, 10 листопада

Актуальна мапа тривог

21:28, 10 листопада

У Дніпрі пролунала серія вибухів.

21:28, 10 листопада

Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Павлограда.

21:25, 10 листопада

Дніпро – терміново в укриття.

21:23, 10 листопада

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.

21:13, 10 листопада

Після цього повітряна тривога почала ширитися країною. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

21:04, 10 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.

20:39, 10 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

20:35, 10 листопада

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

20:29, 10 листопада

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Після цього у східних, а також у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. 
 