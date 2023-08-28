У Києві та більшості областей оголошували тривогу через пуск "Калібрів"

У ніч на 28 серпня У Києві та більшості регіонів оголошували тривогу. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Після 3:30 в областях почали масово вити сирени, сповіщаючи про небезпеку. Українців закликали перейти у безпечні місця та залишатися там до відбою.

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Запорізька, Херсонська та Миколаївська область – активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. У цих областях тривога наразі зберігається.У Києві та низці областей оголосили відбої.У КМВА повідомили про можливі пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Там закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.Ракетна небезпека поширилася і на Захід. Про повітряну тривогу повідомили в Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській областях.Група ракет в напрямку Миргорода, що у Полтавській області. Крім того, тривога лунає у Чернігівській області.Сирени виють у Києві.У Повітряних силах повідомили, що у Дніпропетровській області працює ППО.Жителів Дніпропетровщини просять бути в укриттях.Про тривогу сповістили і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях.Карта України стрімко червоніє. Черкаська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська області – також ракетна небезпека.Тривога продовжує поширюватися Україною, червоною вже стала Кіровоградська область.У Повітряних силах повідомили про небезпеку атаки ракетами і жителів Одещини.Через кілька хвилин сирени завили і в Дніпропетровській та Запорізькій областях.Повітряні сили сповістили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей. Там оголосили тривогу.

Наголошуємо: під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або хоча б дотримуватися правила двох стін. Також не слід забувати про те, що не можна викладати у мережу фото та відео роботи ППО чи влучань ворожих ракет і "Шахедів". Не будьте спільниками окупантів!