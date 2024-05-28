В Україні знову оголошували тривогу: у чому була причина
По всій Україні ввечері 28 травня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.
Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях до відбою.
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Де була повітряна тривогаЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози по МіГ-31К. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, Монітори твердять, що зліт відбувся з Астрахані. Майже в усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза лишається лише для Запорізької та Донецької областей через активність ворожої тактичної авіації. В Київській області пролунав відбій повітряної тривоги. Після цього в низці областей оголосили повітряну тривогу. Так, сигнал про небезпеку пролунав у: На Харківщині сигнал про небезпеку пролунав раніше – о 18:55. Повітряні сили попередили, що в напрямку Кіровоградської області летить швидкісна ціль через Полтавщину.
Відбій тривоги
– написали Повітряні сили о 20:17.
На Київщині також оголосили тривогу
У низці областей оголосили тривогу
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль
Відбій загрози по МіГ-31К.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
Монітори твердять, що зліт відбувся з Астрахані.
Майже в усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза лишається лише для Запорізької та Донецької областей через активність ворожої тактичної авіації.
В Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.
Після цього в низці областей оголосили повітряну тривогу. Так, сигнал про небезпеку пролунав у:
На Харківщині сигнал про небезпеку пролунав раніше – о 18:55.
Повітряні сили попередили, що в напрямку Кіровоградської області летить швидкісна ціль через Полтавщину.