В Україні знову оголошували тривогу: у чому була причина

По всій Україні ввечері 28 травня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.

Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях до відбою.

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Де була повітряна тривога

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