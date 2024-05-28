В Україні знову оголошували тривогу: у чому була причина

28 травня 2024, 20:18
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По всій Україні ввечері 28 травня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала ракетна небезпека.

Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укриттях до відбою. 

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Де була повітряна тривога

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:37, 28 травня

Відбій тривоги

Відбій загрози по МіГ-31К.

20:20, 28 травня

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– написали Повітряні сили о 20:17.

Монітори твердять, що зліт відбувся з Астрахані.

19:47, 28 травня

Майже в усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза лишається лише для Запорізької та Донецької областей через активність ворожої тактичної авіації.

19:36, 28 травня

В Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.

19:30, 28 травня

На Київщині також оголосили тривогу

Повітряні сили заявили, що ракетна небезпека поширилася й на Київську область.


Мапа тривог станом на 19:30

19:19, 28 травня

У низці областей оголосили тривогу

Після цього в низці областей оголосили повітряну тривогу. Так, сигнал про небезпеку пролунав у: 

  • Сумській,
  • Полтавській, 
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій, 
  • Кіровоградській, 
  • Черкаській областях. 

На Харківщині сигнал про небезпеку пролунав раніше – о 18:55.

19:18, 28 травня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль

Повітряні сили попередили, що в напрямку Кіровоградської області летить швидкісна ціль через Полтавщину. 

Автор: Анжеліка Байбак