На Київщині та Одещині можливі аварійні вимкнення світла: вирує сильна негода

21 лютого 2023, 22:18
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Джерело:

ДТЕК

В Україні вирує негода, зокрема, сильний вітер. Через це у Київській та Одеській областях можливі аварійні відключення світла.

Так, внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла – без електроенергії понад 7 тисяч споживачів.

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Яка ситуація на Київщині

Найбільше знеструмлень є в Обухівському та Бучанському районах. Синоптики попередили, що на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру.

Тому, крім відключень, можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів. До речі, після негоди на небі у Києві з'явилась веселка.

Відключення на Одещині

В Одеській області також можливі аварійні відключення, повідомили у ДТЕК. Без світла залишилось 24 населених пункти області, а це приблизно 17 тисяч родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

Однак 44 аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди.

Негода в інших областях

  • У Черкасах сильний вітер повалив дерева на 2 автомобілі, що рухалися вулицею Максима Залізняка. Рятувальники прибули на місце виклику та прибрали дерево з дороги. Одна людина травмувалась.
  •  У селі Сигнаївка Звенигородського району Черкащини надзвичайники прибрали дерево, що впало на проїжджу частину дороги.
  • На Київщині на дорозі Тетіїв – П'ятигори сильний вітер також повалив дерево на дорогу, внаслідок чого виник затор. 
  • На Волині у Турійську рятувальники демонтували пошкоджений вітром елемент покрівлі, що міг завдати шкоди перехожим. 
Автор: Ольга Музика