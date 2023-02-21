На Київщині та Одещині можливі аварійні вимкнення світла: вирує сильна негода

В Україні вирує негода, зокрема, сильний вітер. Через це у Київській та Одеській областях можливі аварійні відключення світла.

Так, внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла – без електроенергії понад 7 тисяч споживачів.

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Яка ситуація на Київщині

Найбільше знеструмлень є в Обухівському та Бучанському районах. Синоптики попередили, що на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру.

Тому, крім відключень, можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів. До речі, після негоди на небі у Києві з'явилась веселка.

Відключення на Одещині

В Одеській області також можливі аварійні відключення, повідомили у ДТЕК. Без світла залишилось 24 населених пункти області, а це приблизно 17 тисяч родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.



Однак 44 аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди.

Негода в інших областях