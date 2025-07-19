На Київщині перехопили понад 20 БпЛА: які наслідки атаки на область

Російські війська вночі 19 липня вкотре атакували Київщину ударними БпЛА. За ніч на рубежах області вдалося перехопити понад два десятки ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщину?

Вночі 19 липня російські окупанти вкотре запустили свої БпЛА на Київщину. Під ударом опинилися мирні населені пункти.

В ОВА зазначили, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

За даними Миколи Калашника, постраждалих серед населення немає. Також глава ОВА вказав, що влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Відповідно до його даних, у Вишгородському районі пошкоджена автівка.

Знову надійно відпрацювали наші мисливці з "Чисте небо". За ніч на рубежах області перехоплено понад два десятки ворожих дронів,

– повідомив він.

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До слова, відомо, що вночі 19 липня масованого удару з боку Росії зазнала Шосткинська громада на Сумщині. Так, ворог атакував регіон ударними БпЛА майже протягом 4 годин.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також зафіксовано пошкодження у житловому секторі.