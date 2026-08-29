Допомагав людям після обстрілу: Росія на Київщині вбила голову громади Тараса Дідича

Під час російського обстрілу Бучанського району на Київщині загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Посадовець одразу вирушив на місце події, аби допомогти людям, але потрапив під російський удар.

Про це повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Що відомо про Тараса Дідича?

Тарас Дідич безперервно очолював громаду понад три десятиліття – ще з 1994 року.

Вночі він виїхав на місце нічного російського обстрілу, щоб допомогти людям і сам загинув.

Знав його як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада. Добре пам’ятаю нашу зустріч 3 березня 2022 року на Житомирській трасі біля "Мегамаркету". Я тоді віз продукти до частково окупованої Бучі, а Тарас Тарасович – до Дмитрівської громади. У ті дні кожен із нас робив усе, що міг, для своїх людей,

– написав Федорук.

Колеги та знайомі пригадують, що він чудово знав кожне село та кожну вулицю у своєму районі та жив потребами місцевих мешканців.

Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації – був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів,

– написав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Нагадаємо, що на руках росіян також вбивство Гостомельського селищного голови Юрія Прилипка. А ще вони закатували старосту Мотижина Ольгу Сухенко разом із чоловіком і сином.