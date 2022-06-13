На Київщині під час окупації зникли 4 дітей, вони можуть бути в Білорусі, – поліція

Щоденно з'являється все нова й нова інформація про жертв російської агресії. Так, на Київщині повідомили, що під час окупації зникло четверо дітей. Їх могли вивезти до Білорусі.

Про це розповів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов під час телемарафону. Він також зауважив, що майже 40 дітей на Київщині загинули внаслідок бойових дій, передає 24 канал.

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Зниклі діти з Київщини можуть бути у Білорусі

Передовсім він зазначив, що від рук ворога у самій лише Київській області загинуло 38 дітей. Нєбитов підкреслив, що це моторошна цифра.

Крім того, відомо, що в області зникли 4 дитини. Над їхнім пошуком наразі працюють правоохоронці.

По трьох у нас є інформація, що їх примусово вивезли на територію Білорусі. Можливо, вони зараз перебувають там,

– сказав Нєбитов.

Він також розповів, що поліцейські вже працюють над точним встановленням місця, де перебувають діти. До цього залучені міжнародні організації.

Що ж стосується четвертої дитини, то тіло її батька витягнули з-під завалів у Бородянці. Тоді рятувальники малечу не виявили. Але не виключено, що вона там теж була. Відомо, що експерти вже виокремили зразок ДНК. Його дослідять, щоб дізнатись, чи не загинула дитина разом з батьком на місці події.

Ворог уже вбив 288 дітей

Ювенальні прокурори 13 червня повідомили, що в Україні від рук російських загарбників загинуло 288 дітей, а ще 527 отримали поранення.

Відразу ж обмовимось, що ця цифра не є остаточною. Достеменну кількість жертв російської агресії неможливо назвати через ведення активних бойових дій, а також окупацію українських територій.

Де найбільше постраждало дітей

Донецька область – 218;

Харківська область – 166;

Київська область – 116;

Чернігівська область – 68;

Луганська область – 54;

Херсонська область – 52;

Миколаївська область – 48;

Запорізька область – 30;

Сумська область – 17.

На жаль, за минулу добу загинула одна дитина. Мовиться про 6-річного хлопчика, який став жертвою артилерійського обстрілу у Лисичанську. Крім того, 12-річна дівчинка зазнала травм у Чорткові під час ракетного обстрілу 11 червня.

Відомо також про знищення освітніх закладів. Ворожі атаки від початку повномасштабного вторгнення стали причиною руйнувань 1971 об'єкта, з яких – 194 зрівняли з землею.

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