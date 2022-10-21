На Київщині під час тривоги чули вибухи, але це не прильоти

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Однак, цей вибух – це плановий підрив саперів.

Про вибухи очевидці повідомили близько 15:20, майже відразу після того, як у столиці пролунали сирени. Згодом роботу саперів підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Мешканці Київщини! Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги – планова робота саперів,

– зазначив Кулеба.

Раніше в адміністрації повідомили, що у Вишгородському районі Київської області 21 жовтня проходять навчання для саперів, у зв'язку з чим можливі звуки вибухів.

Ракетні обстріли України

21 жовтня зранку вибухи стались у Харкові. Вороги влучили в одне з підприємств міста. Постраждали щонайменше 6 людей.

Також сьогодні близько 8:00 ранку росіяни обстріляли центр Запоріжжя ракетами С-300.Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя четверо працівників патрульної поліції отримали осколкові поранення. Жертв немає, серед цивільного населення постраждав чоловік.

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