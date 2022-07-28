На Київщині під час тривоги повідомили про вибухи

Під час повітряної тривоги мешканці Київської області почули вибухи. Очевидці кажуть, що їх було кілька.

Про це повідомляє 24 канал. Повідомлення про вибухи з'явилися під час всеукраїнської повітряної тривоги.

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Офіційної інформації немає

Станом на 5:20 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги, однак офіційної інформації щодо вибухів станом на цю годину немає.

Очевидці повідомляють про те, що могла спрацювати ППО. Однак водночас є повідомлення й про пожежу.