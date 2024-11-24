В Києві працює ППО: столицю та область атакують "Шахеди"

Ввечері в неділю, 24 листопада, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом "Шахедів" опинилася зокрема Київщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Київ та Київщину атакують безпілотники

В Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксували ворожі БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

О 22:49 мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО вже у столиці.

Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!

– написав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, під час атаки "Шахедами" ввечері 24 листопада вибухи чули також жителі Кривого Рогу. Однак наразі у мережі не повідомляли про наслідки атаки.