На Київщині працює ППО по "Шахедах"

Росія запустила дрони-камікадзе. Увечері 20 лютого на Київщині чули вибухи. 24 Канал розкаже деталі.

Що відомо

Про роботу протиповітряної оборони у Київській області традиційно повідомили у КМВА. Там написали, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, по яких уже працюють сили ППО.

Як і завжди, у КМВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко теж написав про ворожу атаку.

Ворог знову атакує столицю БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях!

– ідеться в його повідомленні.

Поки що немає даних про можливі наслідки обстрілу Київщини чи влучання. 24 Канал долучається до безпекових порад.