На Київщині працює ППО

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, на Київщині працювала ППО.

У київській області 26 березня 2025 року працювала ППО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про це

На Київщині прогриміли вибухи. У регіоні зафіксували роботу протиповітряної оборони. Наразі немає жодних деталей щодо цього.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомленні.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спустись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Харкові ввечері 26 березня пролунали вибухи після удару російських безпілотників, було зафіксовано приліт у Київському районі. Над містом ще кружляли ворожі дрони, а жителям рекомендується залишатися в укриттях або дотримуватися правила двох стін.