На Київщині працює ППО
- У Київській області під час атаки 24 травня працювала ППО.
Під час атаки увечері 24 травня в Київській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.
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Що відомо про вибухи на Київщині
В КОВА виклали традиційне повідомлення.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– написали в Київській обласній військовій адміністрації.
Там закликали людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Важливо! Речник ДСНС Києва Павло Петров підкреслив: дві стіни уже можуть не врятувати від "Шахеда". Ворог удосконалив дрони-камікадзе.
Де зараз тривога в Україні через атаку "Шахедами"
Також влада просить дотримуватися інформаційної тиші. Мається на увазі не фіксувати роботу наших захисників і не викладати її в мережу.
Про можливі наслідки ворожої атаки поки не відомо.
Моніторингові спільноти писали, що через високу вологість вибухи та роботу ППО буде чути досить далеко.