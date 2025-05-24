На Київщині працює ППО

Під час атаки увечері 24 травня в Київській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

Дивіться також "Шахеди" знову летять над Україною: є загроза вже для Київщини

Що відомо про вибухи на Київщині

В КОВА виклали традиційне повідомлення.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали в Київській обласній військовій адміністрації.

Там закликали людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Важливо! Речник ДСНС Києва Павло Петров підкреслив: дві стіни уже можуть не врятувати від "Шахеда". Ворог удосконалив дрони-камікадзе.

Де зараз тривога в Україні через атаку "Шахедами"

Також влада просить дотримуватися інформаційної тиші. Мається на увазі не фіксувати роботу наших захисників і не викладати її в мережу.

Про можливі наслідки ворожої атаки поки не відомо.

Моніторингові спільноти писали, що через високу вологість вибухи та роботу ППО буде чути досить далеко.