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24 Канал Новини України На Київщині працює ППО
29 вересня, 09:46
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Оновлено - 10:11, 29 вересня

На Київщині працює ППО

Данило Жоров

У вівторок, 29 вересня, Росія атакувала Київщину ударними безпілотниками. В регіоні працює ППО.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про ворожу атаку?

О 9:44 КОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО. 

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, 
– наголосили у Київській обласній військовій адміністрації.

Також вони закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де зараз тривога: дивіться карту

Росія в ніч проти 29 вересня завдала близько 10 ударів по Житомирщині. Під обстріл потрапили об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства.

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