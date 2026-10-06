6 жовтня, 12:50
Оновлено - 13:07, 6 жовтня
На Київщині працювала ППО
У вівторок, 6 жовтня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. На Київщині працює ППО.
Про це повідомила Київська ОВА.
Що відомо про ворожу атаку?
О 12:48 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні зафіксували рух ворожих безпілотників. На Київщині працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголосили в ОВА.
Де зараз тривога: дивіться карту
Росія продовжує тероризувати українські міста. Країна-агресорка завдала удару по житловому будинку в Сумах безпілотником. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них 16-річний підліток.
Того ж дня під атакою опинилась Дніпропетровщина. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.