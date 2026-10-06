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24 Канал Новини України На Київщині працювала ППО
6 жовтня, 12:50
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Оновлено - 13:07, 6 жовтня

На Київщині працювала ППО

Данило Жоров

У вівторок, 6 жовтня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. На Київщині працює ППО.

Про це повідомила Київська ОВА.

Що відомо про ворожу атаку?

О 12:48 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні зафіксували рух ворожих безпілотників. На Київщині працюють сили ППО. 

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, 
– наголосили в ОВА.

Де зараз тривога: дивіться карту

Росія продовжує тероризувати українські міста. Країна-агресорка завдала удару по житловому будинку в Сумах безпілотником. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них 16-річний підліток. 

Того ж дня під атакою опинилась Дніпропетровщина. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.

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