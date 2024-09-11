На Київщині працюють сили ППО: область атакують ворожі БпЛА

В ніч на 11 вересня Київську область атакували ворожі безпілотники. Жителів області попередили про роботу сил ППО в регіоні.

Наразі на Київщині оголошена повітряна тривога. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Київську область атакують БпЛА

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 02:02. Згодом в Київській ОВА повідомили, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться в повідомленні.

Жителів Київщини також закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, минулої ночі Росія також атакувала Київ "Шахедами". На щастя, силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі БпЛА ворога були знищені.