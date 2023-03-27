Мокрий сніг, вітер та ожеледиця: на Київщині попередили про негоду

У Київській області синоптики попередили про небезпеку. У вівторок, 28 березня, у регіоні можливий дощ та мокрий сніг.

Також синоптики попередили про вітер та ожеледицю на дорогах. Похолодання та шквальні дощі на 28 березня прогнозують у багатьох регіонах країни.

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Якою буде погода на Київщині 28 березня

У Київській області 28 березня буде хмарна погода. Вночі буде дощ, який може переходити у мокрий сніг. Вдень – значний мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.

28 березня вдень значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метри за секунду, на дорогах – ожеледиця. Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг,

– попередили синоптики.

Також в Укргідрометцентрі заявили, що на 28 березня оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Окрім того, синоптики попередили, що на Київщині буде:

південно-східний вітер зі швидкістю 8 – 13 метрів за секунду, вдень пориви сягатимуть 17 – 22 метрів секунду;

температура повітря вночі буде 3 – 8 градусів тепла, вдень – знизиться до 0 – 5 градусів тепла;

у самому Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень – температура знизиться до 2 – 4 градусів тепла.

В Україні похолодає

В Україні протягом 28 – 29 березня погода похолодає. Окрім морозів, сніжитиме. Зокрема, сніг прогнозують на Заході та частково – на Півночі. Мовиться про мокрий сніг, який подекуди йтиме разом з дощем.

Вже 29 березня, ймовірно, сніжитиме вже в більшості областей. Водночас значно похолодає. Зокрема, вночі буде переважно до 4 градусів морозу, а в Чернівецькій області – навіть – 8 градусів. Детальніше про похолодання в Україні – читайте тут.