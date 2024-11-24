На Київщині прогриміли вибухи: там працюють сили ППО

Російські окупанти продовжують атакувати "Шахедами" Київщину. Так, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Росіяни атакують "Шахедами" Київщину

О 14:49 в Київській ОВА повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО,

– додали там.

Там попросили зберігати інформаційну тишу та не робити фото та відео роботи наших захисників.

Зазначимо, що в Повітряних силах о пів на 3 годину дня повідомляли про рух ворожих БпЛА. Зокрема, там вказувалося про БпЛА в північній частині Київщини. А також зазначалося про ворожі дрони, що перебували в східній частині Київщини, тримаючи південно-західний курс.

Також про рух великої кількості ударних БпЛА в напрямку Київщини зазначали монітори.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.