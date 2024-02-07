На Київщині пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про роботу ППО

Зранку 7 лютого російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що вибухи пролунали на Київщині. Закликаємо не покидати укриттів.

Про вибухи на Київщині повідомили журналісти Суспільного. Відповідна інформація з'явилася у телеграмі о 06:54.

Дивіться також У Миколаєві пролунали гучні вибухи: росіяни атакували регіон з Криму

У Києві – потужні вибухи

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

О 06:58 журналісти 24 Каналу сповістили, що вибухи пролунали також у Києві. Роботу ППО підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– наголосив Віталій Кличко.

Перед тим начальник КМВА Сергій Попко наголошував, що у столиці працює ППО. Він також закликав до відбою не покидати укриттів.

Андрій Єрмак наголосив, що ППО потужно працює. Він також попрохав людей не покидати безпечних місць.