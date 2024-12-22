На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Російські війська продовжують атакувати "Шахедами" мирні міста України. У ніч на 22 грудня вибухи пролунали на Київщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Там повідомили, що в області працює ППО.

Дивіться також У Полтаві чутно вибухи, – місцеві ЗМІ

Що відомо про вибухи на Київщині

В Київській області зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА. Об 00:34 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – додали в Київській ОВА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що у ніч на 21 грудня Росія випустила по Україні понад 100 ударних БпЛА. 57 ворожих дронів вдалося збити, ще 56 – локаційно втрачено.