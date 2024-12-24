На Київщині пролунали вибухи: там працює ППО

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для не загрози. Цього разу під ударом опинилась Київська область.

Вночі 24 грудня на Київщині зафіксували ворожі БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військові адміністрацію.

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Працюють сили ППО

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про те, що на території області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Також зазначили, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, там також закликали ні в якому разі не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати безпекою.

Крім цього, вибухи також лунали і в Запоріжжі. Наразі деталі невідомі, потрібно дочекатись офіційної інформації.

Росія атакує ударними дронами-камікадзе. Повітряну тривогу оголосили і в Києві.