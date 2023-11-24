Трагедія на Київщині: там знайшли мертвими 4-річного хлопчика та його батька

Надзвичайна подія трапилася в одному з населених пунктів Київщини. Там уся родина отруїлася чадним газом.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагічного інциденту. Відомо, що він стався в одному з приватних будинків у селі Гоголів.

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Батько і син загинули

У тому будинку проживала сім'я: матір, батько та їхній 4-річний син. За попередніми даними, чоловік та хлопчик загинули від отруєння чадним газом. Жінка перебуває в реанімаційному відділенні. Її стан медики оцінюють як стабільно важкий.

️Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Серед постраждалих немовля

Подібний випадок стався в Ужгороді. Там п'ятеро членів родини отруїлися чадним газом у власному будинку. Серед них – двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля. Усіх трьох забрали до реанімації. Ушпиталили також й 32-річну матір. 34-річний батько від госпіталізації відмовився.

На Закарпатті дівчина випила бузиновий сік і потрапила до реанімації

На Закарпатті подружжя замовило у кафе бузиновий напій. Згодом 22-річну дівчину госпіталізували з опіками язика, стравоходу та шлунку. Її чоловік отримав легші ушкодження. Молодята впевнені, що замість соку у пляшці була кислота, яка могла потрапити туди в процесі виробництва продукту.

Виробник соку звинувачення відкидає – запевняє, що має усі необхідні сертифікати якості. А його продукцію купують навіть за кордоном.

Потерпілі звернулися до поліції, а там відкрили провадження.