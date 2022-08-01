На Київщину суне негода: рятувальники попереджають про затяжну грозу

У Київській області до кінця доби очікується гроза, у зв'язку з чим надзвичайники оголосили про перший рівень небезпечності.

На Київщині погіршення погодних умов

У Києві 2 серпня теж прогнозують короткочасні дощі (вночі місцями). Під час грози фахівці нагадують щільно закривати вікна в будинках, на вулиці – триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор.

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Увага мешканців Київської області! У найближчу годину з утриманням до кінця доби - гроза (І рівень небезпечності),

– йдеться в повідомленні.

Столиця готується до грози: комунальники пояснили, як діяти

У КМДА зазначили, що через прогноз гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі.

Зокрема, дорожня служба додатково очищає дощоприймальні колодязі й решітки зливостоків у місцях можливих підтоплень. Перед початком опадів у проблемних місцях дорожники чергують із спецтехнікою.

Загалом підприємства "Київавтодору" повідомили, що мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах комунальники просять киян звертатись до диспетчерської підприємства за телефоном:

До слова, на початку липня Київщину уже накривала потужна гроза. Крім дощу з блискавкою, мешканці та гості столиці потерпали від граду.

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