На Київщині від отруєння чадним газом загинула ціла сім'я
Джерело:Поліція Київщини
У Київській області стався трагічний інцидент. Там чадним газом отруїлась ціла родина.
На Київщині через отруєння чадним газом загинула сімʼя. Відомо, що у приміщенні перебувало троє людей.
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Правоохоронці встановлюють деталі
Інцидент стався у Броварах в одному із приватних будинків. Внаслідок цього загинула сім'я із трьох людей.
️Наразі правоохоронці встановлюються всі причини даного інциденту. Наразі жодних деталей невідомо.
Основна небезпека чадного газу в тому, що його неможливо побачити чи якось відчути у повітрі, тож потрібно бути особливо обережними.
Чому чадний газ небезпечнийВиявити його складно, а отруєння відбувається швидко – після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами, через що людина гине, як від задухи.
Одним зі способів вберегтися від отруєння чадним газом – регулярно провітрювати приміщення, якщо в них є газові прилади. А вікно такої кімнати краще обладнати так званий провітрювачем, щоб був постійний доступ кисню.
Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.
Отруєння чадним газом: останні новини
- На Івано-Франківщині 5-місячне немовля, ймовірно, отруїлося чадним газом від генератора. За словами речника Нацполіції в області Андрія Яцківа, 16 січня в обласну дитячу лікарню привезли немовля з ознаками отруєння чадним газом. Саме лікарі й повідомили правоохоронцям про цей випадок, а вже згодом батьки написали заяву на сусіда.
- На Закарпатті п'ятеро людей отруїлися чадним газом у власному будинку. Серед них – 6-місячне немовля. Серед постраждалих – троє дітей, віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони перебувають у реанімації дитячої лікарні. Також госпіталізовано 32-річну матір. 34-річний батько від госпіталізації відмовився.
- На Львівщині поліція розслідує загибель п'ятьох людей. Попередньо, вони отруїлися чадним газом. Двох дітей госпіталізували. Трагедія сталася в одному із сіл Львівського району.
- На Вінниччині родина отруїлась чадним газом: 45-річна мати та 14-річний син загинули, старша донька перебувала в реанімації. Трагедія сталась після встановлення нового котла у будинку. На сполох забили матір загиблої, вона повідомила в поліцію, що не може зв'язатися з донькою та онуками. Поліцейські виявили, що власниця будинку та дитина були без ознак життя.