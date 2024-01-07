На Київщині від отруєння чадним газом загинула ціла сім'я

У Київській області стався трагічний інцидент. Там чадним газом отруїлась ціла родина.

На Київщині через отруєння чадним газом загинула сімʼя. Відомо, що у приміщенні перебувало троє людей.

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Правоохоронці встановлюють деталі

Інцидент стався у Броварах в одному із приватних будинків. Внаслідок цього загинула сім'я із трьох людей.

️Наразі правоохоронці встановлюються всі причини даного інциденту. Наразі жодних деталей невідомо.

Основна небезпека чадного газу в тому, що його неможливо побачити чи якось відчути у повітрі, тож потрібно бути особливо обережними.

Чому чадний газ небезпечний Виявити його складно, а отруєння відбувається швидко – після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами, через що людина гине, як від задухи.

Одним зі способів вберегтися від отруєння чадним газом – регулярно провітрювати приміщення, якщо в них є газові прилади. А вікно такої кімнати краще обладнати так званий провітрювачем, щоб був постійний доступ кисню.

Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.

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