На Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги

Спільно з партнером "Датагруп" Київська обласна військова адміністрація створила колцентр. Він працюватиме для допомоги цивільним.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Номер телефонної лінії – +380 (44) 363 07 34.

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Як працюватиме колцентр

У колцентр можуть звертатися всі охочі, які хочуть надати гуманітарну допомогу населенню. Мовиться про підприємців, волонтерів та всіх небайдужих.

Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення,

– зазначив Олексій Кулеба.

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