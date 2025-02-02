УКР РУС
2 лютого 2025, 00:22
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На Київщині вибухи – працює ППО

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Київській області вночі 2 лютого сталися вибухи через ударні дрони ворога, на які реагували сили ППО.
  • Влада закликає громадян не фотографувати роботу захисників і дотримуватися безпеки, залишаючись в укриттях.

У Київську область після півночі 2 лютого залетіли ударні дрони ворога. Сили ППО розпочали відпрацьовувати ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській ОВА. 24 Канал дізнався, що відомо на цей момент.

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Що відомо про вибухи в Київській області 2 лютого вночі

У січні не минуло й дня, коли Росія не застосовувала "Шахеди" та інші дрони проти України. Продовжив ворог свої повітряні атаки й у лютому.

Уночі 2 лютого, зокрема, у Київській області знову лунали вибухи. Повітряну тривогу там оголосили рівно опівночі.

Київська військова обласна адміністрація проінформувала громадян, що в регіоні фіксують ударні дрони ворога. Відповідно, реагуючи на загрозу, сили Протиповітряної оборони почали роботу з відбиття атаки.

За інформацією Повітряних сил та моніторингових каналів, дрони залітали і з південного, і з північного напрямків.

Влада продовжує закликати українців не фотографувати та не фільмувати роботу українських захисників. І у жодному разі не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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