На Київщині – вибухи: ППО працюють по "Шахедах", у Києві лунає тривога

Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У Київській області чули вибухи.

Увечері 15 лютого окупанти розпочали атаку "Шахедами" на Україну. Після 22:00 тривога дісталася і Київської області, згодом небезпеку оголосили і для столиці, передає 24 Канал.

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На Київщині працюють сили ППО

О 23:01 у Київській ОВА попередили про рух ворожих БпЛА в області. Там розповіли про роботу у регіоні протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– нагадала місцева влада.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 14 лютого ворожий дрон влучив в укриття на ЧАЕС. Станом на ранок 15 лютого тривала ліквідація пожежі, що виникла через загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК. Витоку радіації не було зафіксовано.