На Київщині вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців

Перед Великоднем громада села Любарці Бориспільського району, що на Київщині, зібралася, аби остаточно вирішити питання переходу з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Громада села Любарці на Київщини перейшла до Православної церкви України. Під час зібрання зясувалося, що селяни мали багато запитань до священника УПЦ МП.

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Громада перейшла до Православної церкви України

Місцеві розповідають, що він відмовлявся відспівувати загиблих на війні українських захисників. Священник УПЦ Московського патріархату намагався переконати людей не голосувати за перехід та запевняв, що до Росії церква не має відношення. Утім, громада села прийняла інше рішення.

Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до Православної церкви України.

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