На Київщині ворожі БпЛА: працює ППО

Росіяни атакують Київську область за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

У зв'язку з цим місцеві можуть чути вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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У Київській області працюють сили ППО

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні ОВА.

В адміністрації також закликали не нехтувати правилами безпеки й перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Що цьому передувало

Ще звечора 1 грудня російська армія запустила по Київській області свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у регіоні працювала протиповітряна оборона. Незадовго до цього Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Тоді також радили дотримуватися інформаційної тиші та не фіксувати та не оприлюднювати в мережі роботу оборонців неба.