На Київщині є загиблі на залізничних платформах біля атакованих логістичних центрів

Уночі 5 серпня Росія вдарила по логістичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок атаки на території залізничної платформи біля логістичних центрів загинули люди.

Про це інформує Укрзалізниця.

Детальніше про наслідки

Станом на ранок на місцях атаки у Броварському районі Київщини продовжують працювати оперативні служби та тривають відновлювальні роботи. Про відновлення руху у компанії повідомлять додатково.

За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів,

– заявили в Укрзалізниці.

Там також уточнили, що під час масованої атаки вночі рух поїздів та роботу станцій призупиняли, а персонал станцій та пасажирів евакуювали.

Залізничники попередили про можливі зміни у графіку руху поїздів внаслідок масованого обстрілу.

Нагадаємо, після російської атаки наслідки фіксують у Бучанському, Броварському та Фастівському районах. Там виникали численні пожежі. Відомо про щонайменше 14 загиблих та понад 20 постраждалих.