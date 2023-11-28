На Київщині зафіксовані БпЛА, по них працює ППО
Джерело:Київська ОВА
Ввечері 28 листопада російські військові запустили ударні дрони по Україні. Відомо, що "Шахеди" долетіли до Київщини. По них працює ППО.
У низці областей України ввечері 28 листопада пролунала повітряна тривога. Відомо, що російські військові запустили з Півдня "Шахеди". За наявною інформацією, вони вже долетіли до Київщини, де по дронах-камікадзе працює ППО.
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Що відомо про атаку
На Київщині повітряну тривогу оголосили о 20:31. А вже о 21:01 у Київській ОВА звернулися до мешканців області. Їх закликали не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях, адже працює ППО.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,
– кажуть в ОВА.
Також закликали дотримуватися інформаційної тиші. Прохання не фіксувати та не викладати у мережу роботу наших військових по російських дронах-камікадзе.
О 20:58 Повітряні сили зазначили, що фіксується рух ударних дронів:
- у Вінницькій області (Ладижин / Тульчин) у північно-західному напрямку;
- у Київській області (Біла Церква) у західному напрямку;
- ще групи прямують з Херсонської області у напрямку Миколаївської.
О 21:17 ЗМІ повідомили, що на Київщині лунають вибухи. Вкотре наголошуємо на важливості перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями та здоров'ям.
Уночі ворог запустив один "Шахед"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 28 листопада протиповітряна оборона знищила ударний БпЛА типу "Шахед". Також під ранок на півдні перетворили на брухт розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Крім того, на східному напрямку окупанти застосовували авіаційну ракету. Близько 09:00 ворог вдарив по Запоріжжю балістикою. Ймовірно, йдеться про "Іскандер-М".