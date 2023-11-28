На Київщині зафіксовані БпЛА, по них працює ППО

Ввечері 28 листопада російські військові запустили ударні дрони по Україні. Відомо, що "Шахеди" долетіли до Київщини. По них працює ППО.

У низці областей України ввечері 28 листопада пролунала повітряна тривога. Відомо, що російські військові запустили з Півдня "Шахеди". За наявною інформацією, вони вже долетіли до Київщини, де по дронах-камікадзе працює ППО.

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Що відомо про атаку

На Київщині повітряну тривогу оголосили о 20:31. А вже о 21:01 у Київській ОВА звернулися до мешканців області. Їх закликали не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях, адже працює ППО.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,

– кажуть в ОВА.

Також закликали дотримуватися інформаційної тиші. Прохання не фіксувати та не викладати у мережу роботу наших військових по російських дронах-камікадзе.

О 20:58 Повітряні сили зазначили, що фіксується рух ударних дронів:

у Вінницькій області (Ладижин / Тульчин) у північно-західному напрямку;

у Київській області (Біла Церква) у західному напрямку;

ще групи прямують з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

Станом на 21:13 повітряну тривогу оголосили у більшості областей України. Мовиться про Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську, Черкаську, Київську, Вінницьку, а також Хмельницьку.

О 21:17 ЗМІ повідомили, що на Київщині лунають вибухи. Вкотре наголошуємо на важливості перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями та здоров'ям.

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