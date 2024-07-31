Палили автівки військовослужбовців та волонтерів: на Київщині затримали чоловіка та жінку

У Київській області правоохоронці затримали співмешканців, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів. Їм вже повідомили про підозру.

Чоловік та жінка отримували вказівки від "замовника" через месенджер. Тепер зловмисникам за такий "підробіток" загрожує до восьми років позбавлення волі.

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На Київщині затримали паліїв авто

29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Виявилося, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка.

У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів як заробити "легкі" гроші,

– повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці також зазначили, що фігуранти не отримали гроші, на які розраховували – куратор переслав лише частину і пообіцяв інше заплатити пізніше. Натомість затримані тепер понесуть кримінальну відповідальність і можуть провести вісім років у в'язниці.

Окупанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

До слова, у Харківській області правоохоронці також затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця. Він погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ.