На Київщині знайшли масове поховання приблизно 900 цивільних, – Зеленський

Продовжують знаходити жертв росіян у Київській області. Стало відомо про нове поховання з 900 мирними мешканцями.

Про це 29 квітня заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським журналістам. Він зазначив, що наразі неможливо встановити, скільки українців загинуло від рук росіян.

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"Попри те, що росіяни замітають сліди, знову знайшли могилу, де було 900 людей. Це в Київській області", – сказав Зеленський.

Окупанти депортують людей

Президент зазначив, що Україна розслідуватиме всі злочини, а потім організує перепис населення. Оскільки треба знайти інформацію про всіх людей.

Зеленський зазначив, що 28 квітня говорив з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем про вивезення людей. За словами президента, Україна ніколи не піде на цей капкан щодо нібито евакуацію в російську сторону навіть цивільних, які заблоковані.

Ми вважаємо, що вивезли 500 тисяч людей. Росіяни ж сказали, що прийняли 1 мільйон,

– сказав президент.

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