На Київщині знайшли масове поховання приблизно 900 цивільних, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Продовжують знаходити жертв росіян у Київській області. Стало відомо про нове поховання з 900 мирними мешканцями.
Про це 29 квітня заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським журналістам. Він зазначив, що наразі неможливо встановити, скільки українців загинуло від рук росіян.
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"Попри те, що росіяни замітають сліди, знову знайшли могилу, де було 900 людей. Це в Київській області", – сказав Зеленський.
Окупанти депортують людей
Президент зазначив, що Україна розслідуватиме всі злочини, а потім організує перепис населення. Оскільки треба знайти інформацію про всіх людей.
Зеленський зазначив, що 28 квітня говорив з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем про вивезення людей. За словами президента, Україна ніколи не піде на цей капкан щодо нібито евакуацію в російську сторону навіть цивільних, які заблоковані.
Ми вважаємо, що вивезли 500 тисяч людей. Росіяни ж сказали, що прийняли 1 мільйон,
– сказав президент.
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Про що ще говорив президент
- Володимир Зеленський сказав, що українці змінили ставлення до переговорів з росіянами. Це через звірства окупантів. Він зазначив, що у людей є лише бажання вбивати окупантів.
- Зеленський наголосив, що Росія не хоче зайняти в перемовинах якусь конкретну позицію. Вона прагне принизити Україну та поставити ультиматуми.
- Також президент говорив про Угорщину та її лояльність до Росії. Зеленський вважає, що Угорщина може опинитися у такому стані як Україна.