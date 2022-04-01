На Київщині ЗСУ повністю звільнили Броварський район і більшу частину Бучанського

Українські герої продовжують звільняти нашу землю від російських окупантів. На Київському напрямку ворог активно відступає, втікаючи від ЗСУ.

Київщина незабаром стане вільною від російських окупантів. Нашим героям вдається відганяти ворога від столиці України.

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Звільнення Київської області від окупантів

Як повідомив голова військової адміністрації Київської області Олександр Павлюк, ЗСУ повністю звільнили від окупантів Броварський район, а також більшу частину Бучанського району. Окрім того, активні бойові дії тривають у трикутнику Гостомель – Буча – Ворзель.

Ворог поніс втрати, але хоче перегрупуватися та продовжувати бойові дії.

Ми максимально не даємо це зробити. І ми не виключаємо, що ці війська після перегрупування можуть і далі продовжувати бойові дії, швидше за все, на сході України,

– сказав Павлюк.

Окрім того, вороги намагаються забити свої машини награбованим українським майном.

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