Київ і область атакують "Шахеди": в столиці чути вибухи
- Росія атакувала Київ і область ударними дронами "Шахед". Пролунали вибухи, працюють сили ППО.
- Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбоїв.
- Небезпека для Києва та області ще зберігається.
- Інформації про наслідки ударів наразі немає. Остання атака "Шахедами" на Київщину була 2 дні тому.
Росія знову тероризує Україну ударними дронами. Після опівночі 29 квітня "Шахеди" залетіли на Київщину та безпосередньо в столицю. Пролунали вибухи.
Відомо, що у регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та Тимура Ткаченка.
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Київщина та Київ укотре під ударом "Шахедами"
В 0:11 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Київщини. Попередньо, "Шахеди" кількома групами заходили з Чернігівщини.
В 0:48 Київська ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих БпЛА й у регіоні працюють сили ППО. За даними Повітряних сил, "Шахеди" були півночі Київщини.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– наголосили в Київській ОВА.
За мить з'явилася інформація, що "Шахеди" летять у бік Києва. Загрозу підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. В 0:46 у Києві оголосили тривогу, і вже приблизно в 0:52 місцеві телеграм-канали та згодом Суспільне заявили про серію вибухів – щонайменше 4 – у столиці.
За словами Тимура Ткаченка, в Києві працювала ППО.
Додамо, що станом на 1:26 загроза для Києва й області ще зберігалася. Також повідомляли про нові вибухи в столиці.
"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях. Можлива робота ППО", – додали в КМВА.
Наразі немає жодної інформації про наслідки ударів.
Востаннє ворог атакував "Шахедами" Київщину лише 2 дні тому – вночі 27 квітня.
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