Сильний вітер та сніг з дощем: на Київщину суне негода
Джерело:Київська ОВА
Київську область у суботу 18 лютого охопить негода. Пронизливий вітер та мокрий сніг ускладнюватимуть рух на дорогах.
Так, на Київщині прогнозують сильний вітер. Його пориви сягатимуть 17 – 22 метри за секунду, що означає 1 рівень небезпечності.
До речі Чи прийде в Україну рання весна: обнадійливий прогноз синоптиків
Мокрий сніг та ожеледиця
За інформацією Укргідрометцентру, в області буде хмарно. Вночі падатиме помірний мокрий сніг, а вдень – невеликий дощ. Температура по області вночі сягатиме від +2 градусів до -3, вдень – +4...+9.
Вночі дороги скує ожеледиця️. Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру потрібно щільно закривати вікна будинків. На вулиці потрібно триматись подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
У Карпатах можуть сходити лавини
Синоптики також попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Така ситуація спостерігатиметься 18 – 19 лютого.
Крім того, можуть сходити лавини при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радять утриматись від походів на високогір'я.
Сніголавинну небезпеку оцінюють як 2 рівень. Протягом 17 лютого вона буде на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей, а 17 – 19 лютого – у горах Львівської та Чернівецької областей.