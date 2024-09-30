Київщину знову атакують ворожі БпЛА: там працює ППО

Російська армія вранці 30 вересня знову атакувала Київську область "Шахедами". Там по ворожих об'єктах працювала ППО.

24 Канал закликає жителів Київської області лишатися в укриттях цивільного захисту. Адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Тривога у Київській області пролунала о 08:43 30 вересня. Згодом Повітряні сили написали про рух російських безпілотників у регіоні.

БпЛА в західній частині Київської області у південно-східному напрямку,

– зазначали військові.

Уже о 09:11 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – написали в ОВА.

До слова, вночі 30 вересня у Київській області вже працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. В ОВА двічі за ніч повідомляли про роботу наших захисників по "Шахедах", що атакували регіон.