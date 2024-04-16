Пропагандисти погрожують бити по Київській ГЕС: Світан сказав, чи можуть затопити столицю
Російська пропаганда, а точніше пропутінський блогер Юрій Подоляка заявив, що Росії потрібно знищувати українські ГЕС. Однак окупантам втілити такі плани у реальність не вийде.
Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що знищення Київської ГЕС – це довгий процес, який потребує серйозної підготовки. У росіян же немає ресурсів для втілення подібних заяв пропаганди у реальність.
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Затоплення столиці
За словами Світана, важливість є не в подачі інформації пропагандистами, а в підготовці до певних дій. Для того, щоб затопити Київ росіянам потрібно старатись дуже довго. Будь-яку українську дамбу неможливо просто зруйнувати крилатими чи балістичними ракетами.
Це повинні бути серйозні удари з авіабомбами досить довгий час, а такої опції в росіян немає,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Російська пропаганда: останні новини
- Колишній нардеп Олег Царьов та російська пропагандистка Ольга Скабєєва посварились у прямому ефірі. Ексрегіонал заявив, що, мовляв, треба робити росіянам, аби "українці їх полюбили", а Скабєєва відповіла, що в Україні немає друзів для Росії.
- Ольга Скабєєва перекрутила слова Володимира Зеленського щодо українського контрнаступу. Вона заявила, що план контрнаступу полягає в тому, що Україна має просто "повірити в успіх, бо іншої альтернативи нібито нема".
- Пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян написала про "зникнення" громадянина США Рассела Бентлі, який перейшов на бік так званої "ДНР". Американець, за даними росіян добровільно приєднався до так званої "ДНР" у 2014 році та отримав російське громадянство.