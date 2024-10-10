Київська область під атакою російських дронів: у регіоні працювала ППО

Російська армія пізно вночі 10 жовтня намагалася атакувати Київську область своїми безпілотниками. У регіоні по ворожих цілях працювали наші захисники.

Про це повідомили у Київській ОВА. У області також тривала повітряна тривога.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Повітряну тривогу у Київській області оголосили 10 жовтня о 01:41. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку регіону.

Уже о 01:50 у Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в ОВА.

Там також закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Уже о 02:02 у Київській області оголосили про відбій повітряної тривоги. Про наслідки від ворожої атаки в ОВА поки що нічого не писали.

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