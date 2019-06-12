Київська зеМАФія: кіоскери Зеленського й зачищення в мережі інформації

В оприлюдненому списку 100 кандидатів від партії "Слуга народу" є люди, пов'язані з ринком столичних МАФів, – Андрій Холодов та Артем Культенко. "Зе!команда" оголосила пост-праймеріз і чекає на відгуки щодо першої сотні кандидатів.

Сотню опубліковано командою президента невипадково: якщо зважати на найсвіжіші рейтинги, за партійним списком до парламенту можуть потрапити близько 100 кандидатів.

Рух ЧЕСНО вирішив проаналізувати цих кандидатів, які, на думку штабу партії "Слуга народу", мають шанс стати законотворцями.

22-й номер у списку "Слуги народу" Андрій Холодов не дуже публічна людина: в інтернеті про нього практично немає інформації, крім згадки про аварію за участю його колишньої дружини Катерини Шаховської на сайті "Аргументів і фактів". У статті йдеться про ДТП, унаслідок якої постраждали не лише регулювальник, а й автівки.

Поки Рух ЧЕСНО готував цей матеріал, ми помітили, що ФОП Холодов, за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", був закритий. А публікація про ДТП з дружиною Холодова дивним чином зникла.

Google-кеш показує, що 9 червня стаття ще існувала.

Вилучену із сайту публікацію можна відтворити, якщо подивитися через ресурс, що дає змогу переглядати архіви web-сторінок і зберігає їх у доступі. Саме там ідеться про цю аварію.

Згадка про це ДТП збереглася й у кількох інших інтернет-ЗМІ.

Тоді намагалися довести, що дружина Холодова, до якої він приїхав на місце ДТП, була просто пасажиркою. Але ця версія є доволі сумнівною, оскільки в дорогому авто Bentley спрацювала лише ОДНА подушка безпеки – на місці водія.

Ба більше, ЗМІ розповідають, що на місце події приїхав також нардеп-регіонал Олексій Журавко.

Холодова з дружиною можна побачити на світлинах 2013 року зі світських тусівок.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП Холодов до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".

На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт" (ЄДРПОУ 40197909), керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";

ТОВ "Хед Менеджмент Компані" (ЄДРПОУ 36521490) та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД" (ЄДРПОУ 41882098).

Холодов – не єдиний кандидат у Зе!сотні, хто має стосунок до бізнесу МАФів.

52-й номер у списку "Слуги народу" – Артем Культенко, котрий балотувався до Київради у травні 2014 року від Партії ветеранів Афганістану, що виконувала, ймовірно, технічну функцію.

Ця партія на виборах до парламенту 2002 року входила до блоку "Єдність", який на той час очолював екс-мер Києва Олександр Омельченко. Не виключено, що Партія ветеранів Афганістану й тоді співпрацювала з "Єдністю".

Цікаво, що Артем Культенко 1984 року народження, а обстоює інтереси учасників війни 1979-1989 років.

Про підтримку Культенка заявила громадська організація "Громадянський корпус". Її бенефіціаром є Роман Солодкий. Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Місцеві ЗМІ писали про здійснення тиску на власників кіосків та посередництво в легалізації МАФів.

У березні 2018 року громадська організація Культенка організувала брифінг в УНІАНі проти демонтажу 872 зупинкових комплексів у Києві.

ТОВ "Будмашсервіс" мало у столиці низку зупинкових комплексів, обладнаних кіосками, які підлягали демонтажу. А директором цієї компанії досі є Артем Культенко.

Отже, власник МАФів лобіював інтереси свого бізнесу, бо і його МАФи підпадали під знесення.

"Кондитерський бізнес – це зовсім новий напрямок, який я почав розвивати з літа 2014 року. До того часу деякою мірою займався розвитком мережі МАФів, тоді ж і познайомився з діяльністю "Громадянського корпусу" та його президентом Романом Солодким, а також став членом цієї організації, оскільки з'явилося розуміння того, що лише в ре­зуль­та­ті спіль­них дій під­приємці можуть розраховувати на позитивну зміну ставлення до їхнього бізнесу", – писав Культенко 2015 року.