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Київські "Білі Ночі" відкриють Cape Cod, Cepasa і Masterskaya

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Cepasa
Cepasa / Uamusic

15-16 червня на столичному Арт-заводі "Платформа" відбудеться вже традиційний фестиваль "Білі Ночі".

Літній dance-фест "Білі Ночі" проходить двічі на рік і нині відбудеться вшосте. Щоразу це понад 100 артистів різних музичних напрямків на кількох сценах, світлові шоу і кіловати звуку. Починаючи з 2015 року тут виступали такі музиканти, як Pillowtalk, Christian Burns, Kadebostany, My Digital Enemy і ONUKA. Крім музики – це, звичайно, атмосфера: фотозони, фуд-корти від Ulichnaya Eda, найкращі бари Києва та кілограми метафану який став асоціюватися у багатьох гостей саме з "Білими Ночами". Тут починають танцювати з заходом сонця і до 10 ранку.

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Цього року "Білі Ночі" готують п’ять сцен. На Main Stage зіграє електронщик Cape Cod. Він вміє якось особливо поєднувати безліч музичних стилів: від house до альтернативи 90-х. Там же тебе чекає виступ українського продюсера Cepasa, володаря премії YUNA 2017 номінації "Нове Дихання". До компанії також приєдналися Salat showcase – проект, який існує понад трьох років. У минулому році на головній сцені "Білі Ночі" Vol.5 Salat був представлений хедлайнером Apashe.

Чотири інші сцени фестивалю носять назви Backyard stage, Masterskaya Stage, Inside Stage і Martini Stage. Хто виступатиме на них? Про це ми розкажемо в нашому настурному анонсі.

Теги: LifeStyle Анонс Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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